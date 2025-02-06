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Война
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Проспорт
Леди
Здоровье
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Новости Киева
В Киеве НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению земельной коррупции
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В Киеве во время войны мошенники завладевали квартирами одиноких киевлян (фото)
Самый маленький лифт в Киеве: где расположен и какая его история
В Киеве НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению земельной коррупции
В Киеве было громко: работали силы ПВО
В Киеве во время войны мошенники завладевали квартирами одиноких киевлян (фото)
Самый маленький лифт в Киеве: где расположен и какая его история
Убийство подростка на фуникулере: мать подозреваемого избила журналистку (видео)
Атака дронов на Киев: поврежден корпус и общежитие одного из университетов (фото)
Поджигали авто военных и объекты "Укрзализныци": в Киеве будут судить трех диверсантов (фото)
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Ночная атака "Шахедами": в Киеве обломки упали на многоэтажку
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В Киеве произошла жестокая драка с участием несовершеннолетних девушек: видео
В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА: силы ПВО работают по целям
Пожар в Киеве: из очага возгорания спасли двоих взрослых и троих детей (фото)
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