После атаки России в Киевской области вспыхнул масштабный пожар: что известно (обновлено)

Пожар / © Фото из открытых источников

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Вечером 10 сентября Киевщина подверглась очередной вражеской атаке со стороны России. Из-за этого в области загорелся масштабный пожар. В этот день регион долгое время находился под ударом беспилотников.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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Атака РФ на Киевщину — что известно

По информации Тимура Ткаченко, в результате обстрелов в Киевской области погиб мужчина, еще 2 жителя получили ранения. Разрушения получили три района области — Бучанский, Фастовский и Обуховский.

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В общей сложности повреждено 17 различных объектов. Среди них есть частные дома, машины, склады, производственные помещения, ангар и ветклиника.

«На данный момент наши спасатели ликвидируют пожар складских помещений в Бучанском районе. Работы продолжаются. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего мужчины», — отметил Ткаченко.

Вскоре Тимур Ткаченко призвал граждан избегать паники из-за кадров пожара, распространившихся в Сети.

«Во избежание лишних спекуляций и паники: в результате вражеской атаки загорелся склад гражданского назначения», — отметил глава ОВА.

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В настоящее время экстренные службы и спасатели уже работают на месте происшествия. Ситуация полностью контролируется, а по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее о большом пожаре в регионе сообщали местные паблики.

Атака РФ на Київщину 10 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Київщину 10 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Київщину 10 вересня / © соцмережі

Война в Украине — последние новости

Напомним, Киев подвергся очередной атаке российских беспилотников. В столице Украины были слышны взрывы вечером 10 сентября.

Также мы писали, что в Деснянском районе Киева вечером 10 августа вспыхнул пожар недалеко от Троещинского рынка, где огонь охватил грузовые автомобили.

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Ранее мы писали, что армия РФ снова атаковала дронами Киевскую область. В течение суток травмы получили трое местных жителей. К сожалению, один человек погиб.

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