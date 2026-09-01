РФ шестые сутки подряд атакует Киевскую область дронами: есть раненая, повреждены дома и склады

Пожар в Киевской области / © соцмережі

Реклама

Россия шестые сутки атакует Киевскую область дронами. Из-за новых ударов в Броварском районе ранен человек, а в нескольких районах повреждены дома и склады.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Реклама

Атака РФ на Киевщину 1 сентября — что известно

«К сожалению, в Броварском районе ранения получила женщина 1971 года рождения. С раной бедра ее госпитализировали в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил Тимур Ткаченко.

Реклама

Также он добавил, что в этом районе удар повредил частный жилой дом. В то же время в Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждения получили складские помещения. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, ликвидирующие последствия пожара.

Власти еще раз призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в безопасных укрытиях и заботиться о собственной безопасности и близких.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Бучанском районе Киевской области зафиксировали попадания, по составам. На месте происшествия поднимается масштабный столб дыма, разгорелся сильный пожар.

Также армия РФ ночью 1 сентября атаковала Украину баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. Под прицелом снова оказались Киев и область, в том числе город Борисполь. Более десяти человек погибли.

Реклама

Новости партнеров