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РФ шестые сутки подряд атакует Киевскую область дронами: есть раненая, повреждены дома и склады
Россия шестые сутки подряд атакует Киевщину ударными дронами — в результате новой атаки в Броварском районе ранена женщина.
Россия шестые сутки атакует Киевскую область дронами. Из-за новых ударов в Броварском районе ранен человек, а в нескольких районах повреждены дома и склады.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
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«К сожалению, в Броварском районе ранения получила женщина 1971 года рождения. С раной бедра ее госпитализировали в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил Тимур Ткаченко.
Также он добавил, что в этом районе удар повредил частный жилой дом. В то же время в Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждения получили складские помещения. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, ликвидирующие последствия пожара.
Власти еще раз призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в безопасных укрытиях и заботиться о собственной безопасности и близких.
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Напомним, в Бучанском районе Киевской области зафиксировали попадания, по составам. На месте происшествия поднимается масштабный столб дыма, разгорелся сильный пожар.
Также армия РФ ночью 1 сентября атаковала Украину баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. Под прицелом снова оказались Киев и область, в том числе город Борисполь. Более десяти человек погибли.