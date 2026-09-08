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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Россия ударила по Киевской области: горят склады, есть погибшие и раненые

Российские дроны атаковали Киевщину 8 сентября. Два человека погибли, трое ранены.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Киевщина

Киевщина

Россия атаковала Киевскую область беспилотниками вечером 8 сентября. Из-за этого погибли два человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Атака РФ на Киевщину 8 сентября — что известно

Глава области сообщил, что в результате атаки беспилотников в Бучанском районе вспыхнули склады и был поврежден автомобиль. Сейчас пожар уже полностью ликвидирован.

«Раненые госпитализированы в местные больницы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте работают спасатели и все службы. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — подытожил Тимур Ткаченко.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 8 сентября армия агрессора России атаковала разные регионы Украины. Россияне пытались спланировать удар так, чтобы нанести как можно больший вред гражданскому населению и жизни людей.

Ночью РФ запустила более 200 ракет и дронов. В частности, противокорабельные ракеты «Оникс» и «Искандер-М/С-400/KN-23».

Ранее российские обстрелы уничтожили гигантский склад «Аптеки доброго дня» вместе с тоннами медикаментов для пациентов по всей стране.

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