Росія вгатила по Київщині: горять склади, є загиблі та поранені

Київщина / © ДСНС

Реклама

Росія атакувала Київську область безпілотниками ввечері 8 вересня. Через це загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Атака РФ на Київщину 8 вересня — що відомо

Очільник області повідомив, що внаслідок атаки безпілотників у Бучанському районі спалахнули склади та було пошкоджено автомобіль. Зараз пожежу вже повністю ліквідували.

Реклама

«Поранені госпіталізовані до місцевих лікарень. Вся необхідна медична допомога надається. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — підсумував Тимур Ткаченко.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 8 вересня армія агресорки Росії атакувала різні регіони України. Росіяни намагалися спланувати удар так, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню та життю людей.

Вночі РФ запустили понад 200 ракет і дронів. Зокрема, протикорабельні ракети «Онікс» і «Іскандер-М/С-400/KN-23».

Раніше російський обстріл знищив гігантський склад «Аптеки доброго дня» разом із тоннами медикаментів для пацієнтів по всій країні.

Реклама

Новини партнерів