Атака на Київ / © ТСН.ua

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Доповнено додатковими матеріалами

У Києві вдень 8 вересня вкотре пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Українців попередили про загрозу ударів російськими дронами.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

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У столиці оголосили тривогу через дронову загрозу. Повітряні сили ЗСУ поінформували про політ реактивного БпЛА у районі Борисполя у напрямку Києва.

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ПС також заявили про реактивні дрони, які летять з Черкаської області у напрямку Київської вектором руху на Білу Церкву.

У Києві пролунали вибухи. Наразі невідомо, чи це були звуки роботи ППО, чи сталися влучання.

Нагадаємо, російська армія посеред дня 8 вересня вдарила дроном по Києву, через що було частково зруйновано будівлю телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+», п’ятеро людей дістали поранення. Президент Володимир Зеленський назвав атаку на медіа новою сторінкою російської деградації та закликав до міжнародної реакції.

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