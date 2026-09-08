ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
322
Час на прочитання
1 хв

Київ знову здригається від вибухів — перші подробиці

Повітряні сили попереджали про дронову небезпеку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Київ

Атака на Київ / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві вдень 8 вересня вкотре пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Українців попередили про загрозу ударів російськими дронами.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

У столиці оголосили тривогу через дронову загрозу. Повітряні сили ЗСУ поінформували про політ реактивного БпЛА у районі Борисполя у напрямку Києва.

ПС також заявили про реактивні дрони, які летять з Черкаської області у напрямку Київської вектором руху на Білу Церкву.

У Києві пролунали вибухи. Наразі невідомо, чи це були звуки роботи ППО, чи сталися влучання.

Нагадаємо, російська армія посеред дня 8 вересня вдарила дроном по Києву, через що було частково зруйновано будівлю телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+», п’ятеро людей дістали поранення. Президент Володимир Зеленський назвав атаку на медіа новою сторінкою російської деградації та закликав до міжнародної реакції.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie