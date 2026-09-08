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- Київ
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Київ знову здригається від вибухів — перші подробиці
Повітряні сили попереджали про дронову небезпеку.
У Києві вдень 8 вересня вкотре пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Українців попередили про загрозу ударів російськими дронами.
Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.
У столиці оголосили тривогу через дронову загрозу. Повітряні сили ЗСУ поінформували про політ реактивного БпЛА у районі Борисполя у напрямку Києва.
ПС також заявили про реактивні дрони, які летять з Черкаської області у напрямку Київської вектором руху на Білу Церкву.
У Києві пролунали вибухи. Наразі невідомо, чи це були звуки роботи ППО, чи сталися влучання.
Нагадаємо, російська армія посеред дня 8 вересня вдарила дроном по Києву, через що було частково зруйновано будівлю телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+», п’ятеро людей дістали поранення. Президент Володимир Зеленський назвав атаку на медіа новою сторінкою російської деградації та закликав до міжнародної реакції.