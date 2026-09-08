У Києві масово скасовують і переносять концерти та інші події: що відомо

Скасування концерту / © ТСН

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Через постійні російські атаки на Київ та рішення Ради оборони міста у столиці масово скасовують або переносять культурні та спортивні події. Під загрозою опинилися концерти відомих артистів.

Що відомо про скасування концертів та інших заходів у Києві — читайте на ТСН.ua.

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У Києві через безпекову ситуацію почали скасовувати та переносити заплановані масові заходи. Зокрема, тимчасово обмежили проведення «Марафону Незламності», скоротили програму фестивалю GogolFest, а також скасували кілька концертів відомих українських артистів. Крім того, у Мережі з’явилися повідомлення про можливе скасування заходів у Палаці спорту, серед яких — концерт Тіни Кароль.

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GogolFest

Фестиваль GogolFest 2026, який має розпочатися в Києві 16 вересня, проведуть у скороченому форматі. Частину масштабних подій організатори вирішили перенести на весну 2027 року через безпекову ситуацію.

Як розповів засновник фестивалю Влад Троїцький журналістам «Суспільне Культура», через майже безперервні атаки ударних дронів команда GogolFest вирішила не задіювати більшість приміщень Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок України (МЦКМ). Також організатори відмовилися від заходів, які передбачають значне скупчення людей.

Із запланованої програми залишаться кінопокази та візуальна програма. Їх проводитимуть у приміщенні колишнього «Кінопалацу» в МЦКМ. Там також працюватиме арт-резиденція «Нагірна» та «Арт-Сквот» від ліцею мистецтв, яким керує художниця Алевтина Кахідзе.

«Я розумію, що у нас є певна відповідальність перед людьми, що ми все одно даємо надію, що життя триває. Але одночасно ми опікуємося безпекою і розуміємо, що ми маємо бути обережні й відповідальні», — пояснив Троїцький рішення не скасовувати фестиваль повністю.

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На весну перенесли, зокрема, проєкт «Ангели свободи», який планували реалізувати на котловані, де має бути побудований Музей гідності. Також пізніше відбудуться виступи Dakh Daughters, Dakha Brakha та гурту Schmalgauzen.

Попри скорочення програми, фестиваль відбудеться 16-20 вересня.

«Київський марафон Незламності»

Через те, що у Києві ухвалили рішення про тимчасову заборону масових заходів, організатори Run Ukraine скасували найближчі події — Тестовий забіг і дитячі змагання «Хто перший».

Водночас проведення «ПриватБанк Київського марафону Незламності 2026» поки остаточно не скасували. До запланованого старту 10-11 жовтня залишається понад місяць, тому організатори очікують, що безпекова ситуація може змінитися, а обмеження — бути зняті.

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Остаточне рішення щодо формату марафону планують ухвалити 22 вересня — за три тижні до запланованого старту.

Наразі організатори розглядають три можливі сценарії:

провести марафон 10-11 жовтня у запланованому форматі, якщо тимчасову заборону скасують;

перенести захід на кінець жовтня, щоб отримати більше часу для стабілізації безпекової ситуації;

провести марафон в онлайн-форматі в оновлені дати.

Концерт POSITIFF

У Києві скасували концерт співака POSITIFF, який мав відбутися 20 вересня у Feels Garden.

«На жаль, концерт POSITIFF 20 вересня скасовано через технічні причини. Приносимо вибачення за зміни та можливі незручності. Дякуємо за ваше розуміння», — йдеться у повідомленні на Instagram-сторінці feels_live.

Щоб повернути кошти за квитки, глядачам порадили звертатися до квиткового оператора, через якого вони здійснювали покупку.

Концерт POSITIFF у Києві скасували / © Instagram-сторінка feels_live

Концерт MELOVIN

Крім того, на сайтах із продажу квитків з’явилася інформація про скасування концерту MELOVIN. Виступ співака мав відбутися 10 вересня на терасі ТРЦ Gulliver.

Концерт MELOVIN у Києві скасували / © скриншот

Концерт Тіни Кароль

Водночас у Мережі почали поширювати інформацію про можливе скасування заходів у Палаці спорту, зокрема концерту Тіни Кароль.

Співачка прокоментувала ситуацію та закликала дочекатися офіційних новин.

«Про Палац скажу пізніше, давайте чекаємо. Новини з дня на день якісь. Всі хвилюємось. Якби ви знали, яка величезна команда людей працює над цим шоу. Скільки вкладено сил, емоцій, який креатив. Які ми зробили надзусилля для того, щоб це дійсно було 360 і це перше 360-шоу в нашій країні. Але всі чекаємо, не знаю, з дня на день якоїсь позитивної новини», — розповіла Тіна Кароль у відеозверненні.

Дата публікації 14:54, 08.09.26 Кількість переглядів 17 Тіна Кароль записала відеозвернення щодо свого концерту в Палаці спорту

Нагадаємо, напередодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці від 10 вересня через загострення безпекової ситуації запроваджують обмеження на масові заходи. У Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні події на вулиці та в приміщеннях без укриттів.

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