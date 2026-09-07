Метро

Реклама

У Києві визначили режим роботи відкритих ділянок метрополітену та мостів через Дніпро під час жовтого і червоного рівнів загрози під час повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у понеділок, 7 вересня.

Реклама

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва відповідно до постанови уряду та деяких ініціатив міста на тлі погіршення безпекової ситуації в столиці. Нові правила запроваджуються в Києві з 00 годин 10 вересня.

Реклама

Як працюватиме метро під час повітряних тривог

Під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія метро (зелена гілка) працюватиме без обмежень. Поїзди курсуватимуть через Південний міст, забезпечуючи сполучення між лівим і правим берегами столиці.

У разі червоного рівня загрози рух зеленою гілкою буде організовано на двох окремих ділянках: між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Славутич» — «Червоний хутір».

Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме в обмеженому режимі. Пасажирів перевозитимуть підземною ділянкою від станції «Академмістечко» до «Арсенальної».

Наземний громадський транспорт продовжить курсувати без обмежень. Також у місті діє додатковий автобусний маршрут, який дублює червону гілку метро. Він курсує від станції метро «Палац спорту» через «Арсенальну» до «Лісової».

Реклама

Як працюватимуть мости

Під час повітряної тривоги Південним мостом дозволять рух без обмежень. Водночас передбачене технологічне перекриття на 30 хвилин після оголошення тривоги та на 30 хвилин після її відбою.

Під час тривоги буде закритий заїзд на Південний міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука.

Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний міст працюватимуть без змін.

На Подільсько-Воскресенському мостовому переході також передбачене технологічне перекриття на 30 хвилин після оголошення тривоги та після її відбою. Крім того, там змінять організацію дорожнього руху — запровадять реверсний рух.

Реклама

Нагадаємо, у Києві не виключають тривалих відключень світла, тож формують запаси продуктів і питної води. Насамперед допомогу планують надавати малозабезпеченим містянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Новини партнерів