У Києві не планують масової евакуації: до зими готують понад 3 тисячі пунктів незламності

Евакуація киян

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У Києві не планують проводити масову примусову евакуацію мешканців у разі тривалих аварій на енергетичній або тепловій інфраструктурі взимку. Натомість місто готує понад 3 тисячі пунктів незламності та передбачає адресну допомогу людям, які не зможуть самостійно подбати про себе під час тривалих відключень. Про це розповів депутат Київради Володимир Бондаренко, за його словами, про масштабну евакуацію наразі не йдеться.

Замість масової евакуації — пункти незламності та адресна допомога

До зими в Києві планують облаштувати понад 3000 Пунктів незламності, якими містяни зможуть скористатися під час тривалих перебоїв з електроенергією та іншими комунальними послугами.

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Окремо міські служби актуалізують списки маломобільних людей. Це необхідно, щоб у разі надзвичайної ситуації знати, кому потрібна допомога в першу чергу. За словами Бондаренка, таких мешканців примусово вивозити не планують. За потреби їм запропонують тимчасово переїхати до закладів соціального забезпечення, де можна буде отримати харчування, медичний догляд і місце для проживання.

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Таким чином, замість евакуації великої кількості людей місто орієнтується на адресну підтримку тих, хто через стан мобільності не зможе самостійно впоратися з наслідками тривалих відключень.

2,5 тисячі будинків уже скористалися міськими або державними програмами

У Києві налічується близько 12 тисяч житлових будинків. За словами депутата, приблизно 2,5 тисячі з них уже скористалися міськими або державними програмами для модернізації чи встановлення генеруючого обладнання.

ОСББ та балансоутримувачі можуть і надалі долучатися до таких програм, щоб зменшувати залежність будинків від централізованого теплопостачання.

Що робитимуть у разі тривалого відключення тепла

У столиці також підготували алгоритм дій на випадок пошкодження об’єктів теплопостачання під час сильних морозів.

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Якщо подачу тепла припинять на тривалий час, воду з внутрішньобудинкових систем зливатимуть, щоб вона не замерзла та не спричинила пошкодження комунікацій. За наведеними Бондаренком даними, відновлення подачі теплоносія може тривати від 6 до 72 годин залежно від району та особливостей інженерних мереж. Водночас у більшості випадків тепло вдається повернути протягом доби.

Магістральні трубопроводи столиці прокладені нижче рівня промерзання ґрунту, що зменшує ризик їхнього замерзання під час сильних морозів.

У найбільш вразливих районах створюють «енергоострови»

Особливу увагу приділяють районам, де існує підвищена загроза пошкодження інфраструктури внаслідок російських атак. Там намагаються створювати автономні «енергоострови», які мають допомогти підтримувати енергопостачання критично важливих об’єктів.

На підготовку до зими Київ уже виділив 16,5 млрд грн. Через дефіцит державного фінансування місто також розраховує на власні кошти, допомогу донорів та кредити. .

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Що радять підготувати киянам

Мешканцям столиці радять бути готовими до можливих тривалих аварій. Удома варто мати запас питної води на кілька днів, а також продукти, які не потребують приготування та зберігання в холодильнику.

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