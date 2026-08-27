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- Київ
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Під прицілом — діти: стало відомо, куди в Києві впали уламки під час денної атаки
Станом на зараз відомо про трьох постраждалих у Києві через ворожі удари.
Денна російська атака на Київ 27 серпня обернулася падінням уламків у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Внаслідок ворожих дій пошкоджено вікна школи, територію дитсадка та житлові будинки.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
У Шевченківському районі уламки впали поблизу однієї зі шкіл. Унаслідок цього в закладі пошкоджені вікна.
В Оболонському районі уламки впали на територію житлової забудови, парку, парковки та гаражного кооперативу. Минулося без займання та постраждалих.
У Подільському районі уламки впали на територію дитячого садка, а також поблизу нежитлової будівлі.
Наразі відомо про трьох постраждалих. Двох із них медики госпіталізували.
Атака на Київ 27 серпня — що відомо
Нагадаємо, Київ у ніч проти 27 серпня та протягом дня перебуває під масованою атакою ракетами та дронами. Уночі ворог випустив по столиці щонайменше чотири балістичні ракети, а під ранок і вдень атака продовжилася безпілотниками.
У Голосіївському районі дрон впав на проїжджу частину та на нежитлову будівлю: загорілася покрівля, постраждали троє людей. У Шевченківському районі через падіння уламків суттєво пошкоджено приміщення двох закладів освіти, зокрема гімназії, а також вибито вікна в комунальному медзакладі. У Подільському районі уламки впали у дворі між житловими будинками та на відкритій території, а в Печерському — спричинили загоряння трави. На місцях падіння працюють усі екстрені служби, рятувальники та вибухотехніки.