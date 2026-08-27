Атака на Київ російськими дронами «Шахед»

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Денна російська атака на Київ 27 серпня обернулася падінням уламків у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Внаслідок ворожих дій пошкоджено вікна школи, територію дитсадка та житлові будинки.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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У Шевченківському районі уламки впали поблизу однієї зі шкіл. Унаслідок цього в закладі пошкоджені вікна.

В Оболонському районі уламки впали на територію житлової забудови, парку, парковки та гаражного кооперативу. Минулося без займання та постраждалих.

У Подільському районі уламки впали на територію дитячого садка, а також поблизу нежитлової будівлі.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Двох із них медики госпіталізували.

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Атака на Київ 27 серпня — що відомо

Нагадаємо, Київ у ніч проти 27 серпня та протягом дня перебуває під масованою атакою ракетами та дронами. Уночі ворог випустив по столиці щонайменше чотири балістичні ракети, а під ранок і вдень атака продовжилася безпілотниками.

У Голосіївському районі дрон впав на проїжджу частину та на нежитлову будівлю: загорілася покрівля, постраждали троє людей. У Шевченківському районі через падіння уламків суттєво пошкоджено приміщення двох закладів освіти, зокрема гімназії, а також вибито вікна в комунальному медзакладі. У Подільському районі уламки впали у дворі між житловими будинками та на відкритій території, а в Печерському — спричинили загоряння трави. На місцях падіння працюють усі екстрені служби, рятувальники та вибухотехніки.

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