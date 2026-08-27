Атака на Киев российскими дронами «Шахед»

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В результате дневной атаки россиян на Киев 27 августа зафиксировано падение обломков в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. В результате вражеских действий повреждены окна школы, территория детсада и жилые дома.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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В Шевченковском районе обломки упали вблизи одной из школ. В результате в заведении повреждены окна.

В Оболонском районе обломки упали на территорию жилой застройки, парка, парковки и гаражного кооператива. Обошлось без возгорания и пострадавших.

В Подольском районе обломки упали на территорию детского сада, а также вблизи нежилого здания.

Сейчас известно о трех пострадавших. Двоих из них медики госпитализировали.

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Атака РФ на Киев 27 августа — что известно

Напомним, Киев в ночь на 27 августа и в течение дня находится под массированной атакой ракетами и дронами. Ночью враг выпустил по столице не менее четырех баллистических ракет, а под утро и днем атака продолжилась беспилотниками.

В Голосиевском районе дрон упал на проезжую часть и на нежилое здание: загорелась кровля, пострадали три человека. В Шевченковском районе из-за падения обломков существенно повреждены помещения двух учебных заведений, в том числе гимназии, а также выбиты окна в коммунальном медучреждении. В Подольском районе обломки упали во дворе между жилыми домами и на открытой территории, а в Печерском — повлекли загорание травы. На местах падения работают все экстренные службы, спасатели и взрывотехники.

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