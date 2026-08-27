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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія вперше вдарила по Києву новою балістикою: що відомо про «Іскандер-1000» і чим він небезпечніший

За даними ГУР, останні місяці Росія використовує балістику як основний засіб своїх повітряних нападів у війні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Київ

Атака на Київ / © Associated Press

Під час одного із комбінованих ударів по Києву влітку Росія вперше застосувала оновлені балістичні ракети 9М723-2, відомі як «Іскандер-1000».

Про це повідомляє Головне управління розвідки на порталі «War&Sanctions».

РФ посилює терор по Києву балістикою

У ГУР наголосили, що в останні місяці Росія використовує балістику як основний засіб своїх повітряних нападів у війні.

«Те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер. Така тактика націлена на залякування українців, примус до миру будь-якою ціною, а не на справедливих для України та цивілізованого світу умовах», — вважають у розвідувальному відомстві.

Ракета 9М723-2, або «Іскандер-1000»: що про неї відомо

За інформацією розвідки, ця ракета має такі характеристики:

  • Ракетний комплекс: «Бора-М».

  • Максимальна дальність ураження: до 550 км

  • Дальність 9М723-1: до 390 км

  • Двигун: збільшений порівняно з 9М723-1

  • Пускова установка: збільшена для використання оновленої ракети

  • Конструкція: основні інші частини ракети залишилися ідентичними до 9М723-1.

Атака РФ на Київ 27 серпня — останні новини

Нагадаємо, Росія від ночі атакує Київ дронами та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілів пошкоджено заклади освіти та автомобілі. За неофіційною інформацією, також постраждала будівля відомого стадіону в центрі столиці.

Після обіду окупаційні війська завдали повторного удару по Києву. Наслідки атаки зафіксували у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. За оновленими даними, відомо про трьох потерпілих.

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