- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1112
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія вперше вдарила по Києву новою балістикою: що відомо про «Іскандер-1000» і чим він небезпечніший
За даними ГУР, останні місяці Росія використовує балістику як основний засіб своїх повітряних нападів у війні.
Під час одного із комбінованих ударів по Києву влітку Росія вперше застосувала оновлені балістичні ракети 9М723-2, відомі як «Іскандер-1000».
Про це повідомляє Головне управління розвідки на порталі «War&Sanctions».
РФ посилює терор по Києву балістикою
У ГУР наголосили, що в останні місяці Росія використовує балістику як основний засіб своїх повітряних нападів у війні.
«Те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер. Така тактика націлена на залякування українців, примус до миру будь-якою ціною, а не на справедливих для України та цивілізованого світу умовах», — вважають у розвідувальному відомстві.
Ракета 9М723-2, або «Іскандер-1000»: що про неї відомо
За інформацією розвідки, ця ракета має такі характеристики:
Ракетний комплекс: «Бора-М».
Максимальна дальність ураження: до 550 км
Дальність 9М723-1: до 390 км
Двигун: збільшений порівняно з 9М723-1
Пускова установка: збільшена для використання оновленої ракети
Конструкція: основні інші частини ракети залишилися ідентичними до 9М723-1.
Атака РФ на Київ 27 серпня — останні новини
Нагадаємо, Росія від ночі атакує Київ дронами та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілів пошкоджено заклади освіти та автомобілі. За неофіційною інформацією, також постраждала будівля відомого стадіону в центрі столиці.
Після обіду окупаційні війська завдали повторного удару по Києву. Наслідки атаки зафіксували у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. За оновленими даними, відомо про трьох потерпілих.