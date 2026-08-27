Після удару РФ на Київщині виникла нова небезпека: влада звернулася до мешканців

Дим після вибухів.

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Зранку 27 серпня внаслідок атаки армії РФ в окремих населених пунктах Київської області тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря.

Про це повідомили у пресслужбі КОВА.



За результатами спостережень, у Борисполі зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж.

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Через дрібнодисперсний пил тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря у містах Іванків, Біла Церква, Васильків, Обухів та Бровари.

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Мешканцям області рекомендують:

тримати вікна зачиненими;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за можливості використовувати очищувачі повітря.

В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.

Атака на Київщину 27 серпня

У четвер, 27 серпня, РФ вдарила балістикою по складах у Броварах. Через російський удар пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі. За даними влади, Київська область перебувала під атакою балістичних ракет і Безпілотників.

Над Бориспільським районом здійнявся стовп диму, який видно за багато кілометрів. На місцях «прильотів» працюють рятувальники. Втім, ситуація залишається складною, бо росіяни продовжують атакувати район і намагаються навмисно завдавати ударів по підрозділах ДСНС.

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