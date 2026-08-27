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- Київ
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Після удару РФ на Київщині виникла нова небезпека: влада звернулася до мешканців
Після російської атаки низку населених пунктів Київщини затягнуло димом.
Зранку 27 серпня внаслідок атаки армії РФ в окремих населених пунктах Київської області тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря.
Про це повідомили у пресслужбі КОВА.
За результатами спостережень, у Борисполі зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж.
Через дрібнодисперсний пил тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря у містах Іванків, Біла Церква, Васильків, Обухів та Бровари.
Мешканцям області рекомендують:
тримати вікна зачиненими;
обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
пити достатньо води;
за можливості використовувати очищувачі повітря.
В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.
Атака на Київщину 27 серпня
У четвер, 27 серпня, РФ вдарила балістикою по складах у Броварах. Через російський удар пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі. За даними влади, Київська область перебувала під атакою балістичних ракет і Безпілотників.
Над Бориспільським районом здійнявся стовп диму, який видно за багато кілометрів. На місцях «прильотів» працюють рятувальники. Втім, ситуація залишається складною, бо росіяни продовжують атакувати район і намагаються навмисно завдавати ударів по підрозділах ДСНС.