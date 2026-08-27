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После удара РФ на Киевщине возникла новая опасность: власть обратилась к жителям
После российской атаки ряд населенных пунктов Киевщины затянуло дымом.
Утром 27 августа в результате атаки армии РФ в отдельных населенных пунктах Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха.
Об этом сообщили в пресс-службе КОВА.
По результатам наблюдений, в Борисполе зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, которая образуется в результате пожаров.
Из-за мелкодисперсной пыли временно ухудшилось качество атмосферного воздуха в городах Иванков, Белая Церковь, Васильков, Обухов и Бровары.
Жителям области рекомендуют:
держать окна закрытыми;
ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
пить достаточно воды;
по возможности использовать воздухоочистители.
В других населенных пунктах Киевской области превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.
Атака на Киевщину 27 августа
В четверг, 27 августа, РФ ударила баллистикой по слогам в Броварах. Из-за российского удара повреждены складские помещения в Фастовском районе. По данным властей, Киевская область находилась под атакой баллистических ракет и беспилотников.
Над Бориспольским районом поднялся столб дыма , который виден за многие километры. На местах прилетов работают спасатели. Впрочем, ситуация остается сложной, потому что россияне продолжают атаковать район и пытаются намеренно наносить удары по подразделениям ГСЧС.