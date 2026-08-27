Пожар и столбы дыма: СМИ сообщили о новой атаке на склады под Киевом — первые детали (обновлено)

Дым. / © Associated Press

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В четверг, 27 сентября, российские войска атаковали Киевскую область. Под ударом, по предварительным данным, оказались складские помещения в Борисполе.

Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.

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В Бориспольском районе после полуночи дважды объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась с 02:25 до 07:20. В частности, воздушные силы предупреждали о реактивных дронах курсом на Борисполь.

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Что известно — первые детали

В Сети появились видео, на которых виден густой столб дыма над Борисполем. По данным местных ресурсов, возник пожар на складских помещениях. Первоначально Телеграмм-каналы сообщали, что горит Эпицентр. Впрочем, позже появилась информация, что горит складской комплекс ROZETKA.

Пока официальной информации ни от местных властей, ни от представителей «Эпицентра» или «Розетки» нет.

Дата публикации 07:56, 27.08.26 Количество просмотров 94 Россия атаковала "Эпицентр" под Киевом - видео

Атака на Киев 27 августа — последние новости

Этой ночью русская армия ударила баллистикой по Киеву. Кроме того, воздушные силы предупреждали об угрозе этого типа вооружения для Полтавской и Запорожской областей.

Мониторинговые каналы сообщили, что в столице прилетело прямо возле учебного заведения в Шевченковском районе. В то же время в КМВА заявили, что также в Подольском районе зафиксировали падение обломков.

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