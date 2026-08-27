После жары — резкий поворот: какой будет погода в Киеве 27 августа

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

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В четверг, 27 августа, в Киеве и области ожидается переменная облачность при комфортной температуре.

По данным Украинского гидрометцентра, 27 августа в Киевской области ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха по области днём будет колебаться от +21 до +26 градусов тепла, а в столице ожидается от +23 до +25 градусов тепла.

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На метеопортале Sinoptik сообщают, что утром и днём в Киеве будет облачно, а вечером ожидается ясная погода. Днём, возможно, пройдёт мелкий дождь, но он закончится ещё до наступления вечера.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла.

Погода в Киеве 27 августа

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 27 августа.

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