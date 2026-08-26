Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

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В среду, 26 августа, в Киеве и области ожидается переменная облачность при комфортной температуре до +24 градусов выше нуля.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 26 августа на территории Киевской области и в городе Киеве будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, только днем на юге области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

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Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области днём составит от +21 до +26 градусов тепла. В Киеве ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

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На метеопортале Sinoptik сообщают, что в столице облачная погода сохранится до самого вечера. Осадков не ожидается. Температура воздуха днём будет колебаться от +17 до +24 градусов тепла.

Погода в Киеве 26 августа

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 26 августа.

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