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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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106
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До Києва суне похолодання, а на область — грози: синоптики попередили про зміну погоди — детальний прогноз

Поки мешканці столиці насолоджуватимуться сухою погодою, у деяких районах Київщини вдень пройдуть грозові дощі.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

У середу, 26 серпня, у Києві та області очікується мінлива хмарність із комфортною температурою до +24 градусів вище нуля.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 26 серпня по території Київщини та у місті Києві буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, лише вдень на півдні області пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вдень становитиме від +21 до +26 градусів тепла. У Києві очікується від +22 до +24 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у столиці хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +24 градусів тепла.

Погода у Києві 26 серпня / © скриншот

Погода у Києві 26 серпня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 26 серпня.

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