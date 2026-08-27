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Россия ударила баллистикой по Киеву: также под ударом ряд других регионов
Военные предупредили о движении баллистической ракеты в направлении столицы.
Российские захватчики в ночь на 27 июня атаковали Киев баллистическими ракетами.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
«Баллистическая ракета в Черниговской области курсом на Киев», — говорится в сообщении.
По информации мониторинговых каналов, по Киеву российские войска могли направить не менее четырех баллистических ракет. Предварительно их запустили с территории Брянской области РФ.
В то же время, под ударом баллистического вооружения оказались Полтавская и Запорожская области.
Также русские войска атаковали Одесщину. По предварительным данным, баллистические ракеты запускали с территории временно оккупированного Крыма.
Кроме того, по Одесской области россияне применили по меньшей мере восемь баражирующих боеприпасов «Бандероль» и управляемые авиационные бомбы.
Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 августа российские захватчики нанесли удары баллистическими ракетами по ряду регионов Украины.
Мы ранее информировали, что российские войска вечером 26 августа атаковали Роменскую общину на Сумщине, в результате чего погибла 66-летняя женщина, еще четыре человека пострадали.