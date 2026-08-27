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- Київ
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Росія вдарила балістикою по Києву: також під ударом низка інших регіонів
Військові попередили про рух балістичної ракети в напрямку столиці.
Російські загарбники в ніч проти 27 червня атакували Київ балістичними ракетами.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
«Балістична ракета на Чернігівщині курсом на Київ», — йдеться у повідомленні.
За інформацією моніторингових каналів, по Києву російські війська могли спрямувати щонайменше чотири балістичні ракети. Попередньо, їх запустили з території Брянської області РФ.
Водночас під ударом балістичного озброєння опинилася Полтавська та Запорізька області.
Також російські війська атакували Одещину. За попередньою інформацією, балістичні ракети запускали з території тимчасово окупованого Криму.
Крім того, по Одеській області росіяни застосували щонайменше вісім баражувальних боєприпасів «Бандероль» та керовані авіаційні бомби.
Інформація щодо наслідків атаки та можливих постраждалих уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали ударів балістичними ракетами по низці регіонів України.
Ми раніше інформували, що російські війська увечері 26 серпня атакували Роменську громаду на Сумщині, внаслідок чого загинула 66-річна жінка, ще четверо людей постраждали.