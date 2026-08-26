ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

Вогонь вирував всю ніч: у Києві масштабна пожежа, рух транспорту перекрито — перші деталі (відео)

За попередньою інформацією, вночі спалахнула комерційна будівля. Станом на ранок рятувальники досі ліквідовують наслідки пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежа у Києві

Пожежа у Києві / © Патрульна поліція Києва

У Києві на Шулявці від ночі ліквідовують масштабну пожежу. Через надзвичайну подію паралізовано рух транспорту.

Відео пожежі публікують у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, вночі спалахнула комерційна будівля.

Перше відео пожежі з’явилося у Мережі близько 3-ї години ночі. Як видно з іншого, станом на ранок рятувальники досі ліквідовують наслідки інциденту.

За даними КМДА, проїзд ускладнений в обох напрямках, а тролейбуси № 22-К, 27, 30, 42 змінили рух. Через перекриття руху на вул. Вадима Гетьмана в обидва напрямки тролейбуси курсують:

  • № 22-К — вул. Ольжича — Дегтярівський шляхопровід;

  • № 27 — ст.м. «Почайна» — Дегтярівський шляхопровід;

  • № 30 — через вул. Дорогожицьку, вул. Січових Стрільців, просп. Повітряних Сил;

  • № 42 — ст.м. «Либідська» — площа Космонавтів.

Правоохоронці закликають жителів столиці врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Нагадаємо, під ранок середи, 26 серпня, Росія завдала смертельного удару по Чернігову. Влучила в будинок, де перебували троє людей. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Двоє людей загинуло, серед жертв атаки — 4-річна дівчина.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie