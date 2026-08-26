Пожежа у Києві / © Патрульна поліція Києва

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У Києві на Шулявці від ночі ліквідовують масштабну пожежу. Через надзвичайну подію паралізовано рух транспорту.

Відео пожежі публікують у соціальних мережах.

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За попередньою інформацією, вночі спалахнула комерційна будівля.

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Перше відео пожежі з’явилося у Мережі близько 3-ї години ночі. Як видно з іншого, станом на ранок рятувальники досі ліквідовують наслідки інциденту.

За даними КМДА, проїзд ускладнений в обох напрямках, а тролейбуси № 22-К, 27, 30, 42 змінили рух. Через перекриття руху на вул. Вадима Гетьмана в обидва напрямки тролейбуси курсують:

№ 22-К — вул. Ольжича — Дегтярівський шляхопровід;

№ 27 — ст.м. «Почайна» — Дегтярівський шляхопровід;

№ 30 — через вул. Дорогожицьку, вул. Січових Стрільців, просп. Повітряних Сил;

№ 42 — ст.м. «Либідська» — площа Космонавтів.

Правоохоронці закликають жителів столиці врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Нагадаємо, під ранок середи, 26 серпня, Росія завдала смертельного удару по Чернігову. Влучила в будинок, де перебували троє людей. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Двоє людей загинуло, серед жертв атаки — 4-річна дівчина.

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