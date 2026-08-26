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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
5327
Время на прочтение
1 мин

Огонь бушевал всю ночь: в Киеве масштабный пожар, движение транспорта перекрыто — первые детали (видео)

По предварительной информации, ночью вспыхнуло коммерческое здание. По состоянию на утро до сих пор ликвидируют последствия пожара.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Пожар в Киеве

Пожар в Киеве / © Патрульная полиция Киева

В Киеве на Шулявке с ночи ликвидируют масштабный пожар. Из-за чрезвычайного происшествия парализовано движение транспорта.

Видео пожара публикуется в социальных сетях.

По предварительной информации, ночью вспыхнуло коммерческое здание.

Первое видео пожара появилось в Сети около 3 часов ночи. По всей видимости, по состоянию на утро спасатели до сих пор ликвидируют последствия инцидента.

По данным КГГА, проезд усложнен в обоих направлениях, а троллейбусы №22-К, 27, 30, 42 изменили движение. Из-за перекрытия движения по ул. Вадима Гетьмана в оба направления троллейбусы курсируют:

  • № 22-К — ул. Ольжича — Дегтяровский путепровод;

  • № 27 — ст.м. «Почайна» — Дегтяревский путепровод;

  • № 30 — через ул. Дорогожицкая, ул. Сечевых Стрельцов, просп. Воздушных сил;

  • № 42 — ст.м. «Лыбидская» — площадь Космонавтов.

Правоохранители призывают жителей столицы учесть эту информацию при планировании маршрута.

Напомним, под утро среды, 26 августа, Россия нанесла смертельный удар по Чернигову. Попала в дом, где находились три человека. В результате атаки вспыхнул пожар. Два человека погибли, среди жертв атаки — 4-летняя девушка.

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