В двух городах Киевщины ухудшилось качество воздуха: что известно

Загрязненный воздух / © УНИАН

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Утром 20 августа в Вишневом и Броварах в Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. В населённых пунктах наблюдается повышенная концентрация мелкодисперсной пыли.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

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По данным системы мониторинга, такая ситуация может приводить к дискомфорту во время дыхания, особенно у детей, людей старшего возраста и тех, кто чувствителен к раздражению дыхательных путей.

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Что советуют людям

До нормализации качества воздуха специалисты советуют закрыть окна, не проводить длительное время на улице и пить достаточное количество воды. По возможности также рекомендуется использовать воздухоочиститель на максимальной мощности.

В то же время, в других населенных пунктах, где проводят мониторинг атмосферного воздуха, превышений допустимых показателей химических и биологических веществ не зафиксировали.

Уровень гамма-излучения на территории Киевской области остается в пределах природного фона.

Мониторинг качества воздуха производится на 16 пунктах. Система работает круглосуточно при стабильном электроснабжении.

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Как мы писали, после массированной российской атаки утром 20 августа в Киевской области вспыхнул масштабный пожар. Россия в течение ночи атаковала область ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. В результате удара погиб один человек, еще семеро пострадали, в том числе шесть жителей Бориспольского района. В районе повреждены 14 частных домов, складские сооружения, АЗС, многоэтажка и автомобили. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки и пожара.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву, последствия которого зафиксировали в трех районах столицы. В результате атаки погибли по меньшей мере 15 человек, еще 39 пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Больше разрушений зафиксировано в Соломенском районе, где в девятиэтажке разрушены два верхних этажа и возник пожар. Также повреждены около 20 жилых домов, школа, детская больница, детсад, автомобили и нежилые постройки. Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры часть поездов в Киев изменили или отменили. 21 августа в столице объявили днем траура по погибшим.

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