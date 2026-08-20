ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

Мощный пожар вспыхнул в Киевской области после массированной атаки РФ: что известно

Во время массированной атаки РФ в Киев и область в Киевской области вспыхнул сильный пожар. Мониторинговые каналы сообщают о применении россиянами крылатых ракет Х-101.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пожар в Киевской области

Пожар в Киевской области / © Труха

В Киевской области утром 20 августа после массированной российской атаки вспыхнул очень сильный пожар .

Об этом сообщают местные и мониторинговые каналы.

По их данным, под ударом российских крылатых ракет Х-101 находились Киев, Борисполь и Бровары . В Сети появляются кадры большого пожара в Киевской области после обстрела.

В то же время официально не уточняется, какой именно объект горит и являются ли пострадавшие в результате этого пожара.

Этой ночью Россия совершила массированную атаку на столицу. В Киеве зафиксировано попадание, разрушение и пожары в нескольких районах, в том числе повреждены жилые дома и детская больница. Известно о погибших и раненых.

Информация о последствиях атаки в Киевской области уточняется.

Напомним, что ранее ГСЧС показала первые фото последствий удара ракетного РФ по Киеву.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie