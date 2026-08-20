Мощный пожар вспыхнул в Киевской области после массированной атаки РФ: что известно

Пожар в Киевской области / © Труха

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В Киевской области утром 20 августа после массированной российской атаки вспыхнул очень сильный пожар .

Об этом сообщают местные и мониторинговые каналы.

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По их данным, под ударом российских крылатых ракет Х-101 находились Киев, Борисполь и Бровары . В Сети появляются кадры большого пожара в Киевской области после обстрела.

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В то же время официально не уточняется, какой именно объект горит и являются ли пострадавшие в результате этого пожара.

Этой ночью Россия совершила массированную атаку на столицу. В Киеве зафиксировано попадание, разрушение и пожары в нескольких районах, в том числе повреждены жилые дома и детская больница. Известно о погибших и раненых.

Информация о последствиях атаки в Киевской области уточняется.

Напомним, что ранее ГСЧС показала первые фото последствий удара ракетного РФ по Киеву.

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