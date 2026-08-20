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Мощный пожар вспыхнул в Киевской области после массированной атаки РФ: что известно
Во время массированной атаки РФ в Киев и область в Киевской области вспыхнул сильный пожар. Мониторинговые каналы сообщают о применении россиянами крылатых ракет Х-101.
В Киевской области утром 20 августа после массированной российской атаки вспыхнул очень сильный пожар .
Об этом сообщают местные и мониторинговые каналы.
По их данным, под ударом российских крылатых ракет Х-101 находились Киев, Борисполь и Бровары . В Сети появляются кадры большого пожара в Киевской области после обстрела.
В то же время официально не уточняется, какой именно объект горит и являются ли пострадавшие в результате этого пожара.
Этой ночью Россия совершила массированную атаку на столицу. В Киеве зафиксировано попадание, разрушение и пожары в нескольких районах, в том числе повреждены жилые дома и детская больница. Известно о погибших и раненых.
Информация о последствиях атаки в Киевской области уточняется.
Напомним, что ранее ГСЧС показала первые фото последствий удара ракетного РФ по Киеву.