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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Массированный ракетный удар по Киеву: количество погибших и раненых быстро растет, что известно на этот час

Россия ночью 20 августа нанесла массированный удар по Киеву. Последствия атаки зафиксировали более чем на 12 локациях в трех районах столицы. Есть погибшие и десятки раненых.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В ночь на 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву . Последствия атаки зафиксировали уже более чем на 12 локациях в трех районах столицы — повреждены жилые дома, медицинское и образовательное заведения, вспыхнули масштабные пожары. Известно о пяти погибших и 23 пострадавших.

По состоянию на 03:20 последствия российской атаки фиксировались в Дарницком, Святошинском и Соломенском районах Киева, сообщили в КМВА .

Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение и учебное заведение. Кроме того возникли пожары в складских помещениях на значительной площади.

На местах ударов работают экстренные и коммунальные службы, идет ликвидация последствий атаки.

По данным КМВА, погибли пять человек, еще 23 человека получили ранения.

Напомним, что Россия подняла в воздух Ту-95МС и Ту-160 : мониторы предупреждают о возможных пусках ракет

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