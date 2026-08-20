Массированный ракетный удар по Киеву: количество погибших и раненых быстро растет, что известно на этот час

Ракета / © ТСН.ua

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В ночь на 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву . Последствия атаки зафиксировали уже более чем на 12 локациях в трех районах столицы — повреждены жилые дома, медицинское и образовательное заведения, вспыхнули масштабные пожары. Известно о пяти погибших и 23 пострадавших.

По состоянию на 03:20 последствия российской атаки фиксировались в Дарницком, Святошинском и Соломенском районах Киева, сообщили в КМВА .

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Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение и учебное заведение. Кроме того возникли пожары в складских помещениях на значительной площади.

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На местах ударов работают экстренные и коммунальные службы, идет ликвидация последствий атаки.

По данным КМВА, погибли пять человек, еще 23 человека получили ранения.

Напомним, что Россия подняла в воздух Ту-95МС и Ту-160 : мониторы предупреждают о возможных пусках ракет

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