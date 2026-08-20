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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве разрушены верхние этажи девятиэтажки в результате ракетной атаки РФ

В Соломенском районе столицы в результате российской атаки серьезно поврежден девятиэтажный жилой дом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Киеве в Соломенском районе зафиксировано разрушение верхних этажей девятиэтажного жилого дома . В здании также возник пожар.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

«В Соломенском районе разрушение верхних этажей и возгорание в 9-этажном жилом доме», — отметил мэр.

Кроме того, по другому адресу в жилом доме заблокированы люди .

Экстренные службы направляются на места событий. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

КМВА заявила, что по состоянию на 01:15 известно о 6 раненых. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли две женщины.

Напомним, что Россия подняла в воздух Ту-95МС и Ту-160 : мониторы предупреждают о возможных пусках ракет

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