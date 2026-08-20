Атака России на Киев: погибла женщина, количество пострадавших выросло

Скорая помощь / © pixabay.com

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В Киеве в результате российской атаки погибли и пострадали.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

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"Одна женщина погибла в результате атаки врага на столицу", - отметил он.

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По последним данным, в Киеве пострадали четыре человека .

Ранее сообщалось о последствиях атаки в нескольких районах столицы. В Соломенском районе было повреждено помещение детской больницы, выбило окна, на территории горели автомобили. Также поступала информация о людях, заблокированных в укрытии.

В Святошинском районе горели складские помещения, а в Дарницком фиксировали пожары в нежилой застройке.

Информация о последствиях удара уточняется.

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