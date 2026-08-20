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Атака России на Киев: погибла женщина, количество пострадавших выросло
В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 20 августа погибла женщина. По меньшей мере четыре человека пострадали.
В Киеве в результате российской атаки погибли и пострадали.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .
"Одна женщина погибла в результате атаки врага на столицу", - отметил он.
По последним данным, в Киеве пострадали четыре человека .
Ранее сообщалось о последствиях атаки в нескольких районах столицы. В Соломенском районе было повреждено помещение детской больницы, выбило окна, на территории горели автомобили. Также поступала информация о людях, заблокированных в укрытии.
В Святошинском районе горели складские помещения, а в Дарницком фиксировали пожары в нежилой застройке.
Информация о последствиях удара уточняется.
Напомним, что Россия подняла в воздух Ту-95МС и Ту-160 : мониторы предупреждают о возможных пусках ракет