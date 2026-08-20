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Масований ракетний удар по Києву: кількість загиблих та пораненних швидко зростає, що відомо на цю годину
Росія вночі 20 серпня завдала масованого удару по Києву. Наслідки атаки зафіксували на понад 12 локаціях у трьох районах столиці. Є загиблі та десятки поранених.
У ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого удару по Києву. Наслідки атаки зафіксували вже на понад 12 локаціях у трьох районах столиці — пошкоджені житлові будинки, медичний та освітній заклади, спалахнули масштабні пожежі. Відомо про п’ятьох загиблих та 23 постраждалих.
Станом на 03:20 наслідки російської атаки фіксували у Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському районах Києва, повідомили в КМВА.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад та заклад освіти. Крім того, виникли пожежі у складських приміщеннях на значній площі.
На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків атаки.
За даними КМВА, загинули п’ятеро людей, ще 23 особи дістали поранення.
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