Масований ракетний удар по Києву: кількість загиблих та пораненних швидко зростає, що відомо на цю годину

Ракета / © ТСН.ua

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У ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого удару по Києву. Наслідки атаки зафіксували вже на понад 12 локаціях у трьох районах столиці — пошкоджені житлові будинки, медичний та освітній заклади, спалахнули масштабні пожежі. Відомо про п’ятьох загиблих та 23 постраждалих.

Станом на 03:20 наслідки російської атаки фіксували у Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському районах Києва, повідомили в КМВА.

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Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад та заклад освіти. Крім того, виникли пожежі у складських приміщеннях на значній площі.

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На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

За даними КМВА, загинули п’ятеро людей, ще 23 особи дістали поранення.

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