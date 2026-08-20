В Киеве люди заблокированы в укрытии после атаки: Кличко сообщил новые подробности

Укрытие / © Associated Press

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В ночь на 20 августа российские войска продолжают массированную атаку на Киев. О новых последствиях удара сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

По его словам, в Соломенском районе, предварительно, люди заблокированы в укрытии . Экстренные службы направляются на место.

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Кроме того, в Святошинском районе горят складские помещения .

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В Святошинском районе зафиксированы разрушения помещений на территории нежилой застройки.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, что в Киеве во время атаки повреждена детская больница : горят автомобили, выбило окна

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