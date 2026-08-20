- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 3248
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве люди заблокированы в укрытии после атаки: Кличко сообщил новые подробности
В Соломенском районе Киева, по предварительной информации, люди оказались заблокированы в укрытии. На место уже направляются экстренные службы.
В ночь на 20 августа российские войска продолжают массированную атаку на Киев. О новых последствиях удара сообщил мэр столицы Виталий Кличко .
По его словам, в Соломенском районе, предварительно, люди заблокированы в укрытии . Экстренные службы направляются на место.
Кроме того, в Святошинском районе горят складские помещения .
В Святошинском районе зафиксированы разрушения помещений на территории нежилой застройки.
Информация о последствиях российской атаки уточняется.
Напомним, что в Киеве во время атаки повреждена детская больница : горят автомобили, выбило окна