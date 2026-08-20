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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве люди заблокированы в укрытии после атаки: Кличко сообщил новые подробности

В Соломенском районе Киева, по предварительной информации, люди оказались заблокированы в укрытии. На место уже направляются экстренные службы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Укрытие

Укрытие / © Associated Press

В ночь на 20 августа российские войска продолжают массированную атаку на Киев. О новых последствиях удара сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

По его словам, в Соломенском районе, предварительно, люди заблокированы в укрытии . Экстренные службы направляются на место.

Кроме того, в Святошинском районе горят складские помещения .

В Святошинском районе зафиксированы разрушения помещений на территории нежилой застройки.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, что в Киеве во время атаки повреждена детская больница : горят автомобили, выбило окна

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