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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві люди заблоковані в укритті після атаки: Кличко повідомив нові подробиці

У Соломʼянському районі Києва, за попередньою інформацією, люди опинилися заблокованими в укритті. На місце вже прямують екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Укриття

Укриття / © Associated Press

У ніч проти 20 серпня російські війська продовжують масовану атаку на Київ. Про нові наслідки удару повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Соломʼянському районі, попередньо, люди заблоковані в укритті. Екстрені служби прямують на місце.

Крім того, у Святошинському районі горять складські приміщення.

У Святошинському районі зафіксовано руйнування приміщень на території нежитлової забудови.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Києві під час атаки пошкоджено дитячу лікарню: горять автівки, вибило вікна

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