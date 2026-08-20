У Києві люди заблоковані в укритті після атаки: Кличко повідомив нові подробиці

Укриття / © Associated Press

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У ніч проти 20 серпня російські війська продовжують масовану атаку на Київ. Про нові наслідки удару повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Соломʼянському районі, попередньо, люди заблоковані в укритті. Екстрені служби прямують на місце.

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Крім того, у Святошинському районі горять складські приміщення.

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У Святошинському районі зафіксовано руйнування приміщень на території нежитлової забудови.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Києві під час атаки пошкоджено дитячу лікарню: горять автівки, вибило вікна

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