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- Киев
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В Киеве во время атаки повреждена детская больница: горят автомобили, выбило окна
В Соломенском районе Киева в результате российской атаки повреждено помещение детской больницы. На территории медучреждения загорелись автомобили, в здании выбило окна.
В Киеве появились новые данные о последствиях российской атаки . В Соломенском районе столицы повреждено помещение детской больницы .
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По его словам, в здании медучреждения выбило окна , а на территории больницы горят автомобили .
Ранее Кличко сообщал, что в Соломенском районе обломки упали у пятиэтажного жилого дома. Предварительно там также выбило окна и возник пожар.
Кроме того, были вызовы медиков в Соломенский и Дарницкий районы . Бригады экстренной медицинской помощи отправились на места.
Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Столица находится под российской атакой. Жителей призывают не покидать укрытие до официального отбоя воздушной тревоги.