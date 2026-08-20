В Киеве во время атаки повреждена детская больница: горят автомобили, выбило окна

Пожар, огонь / © pixabay.com

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В Киеве появились новые данные о последствиях российской атаки . В Соломенском районе столицы повреждено помещение детской больницы .

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

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По его словам, в здании медучреждения выбило окна , а на территории больницы горят автомобили .

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Ранее Кличко сообщал, что в Соломенском районе обломки упали у пятиэтажного жилого дома. Предварительно там также выбило окна и возник пожар.

Кроме того, были вызовы медиков в Соломенский и Дарницкий районы . Бригады экстренной медицинской помощи отправились на места.

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Столица находится под российской атакой. Жителей призывают не покидать укрытие до официального отбоя воздушной тревоги.

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