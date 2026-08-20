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Киев под массированной ракетной атакой РФ: есть попадания в двух районах, вспыхнули пожары
Столицу атакуют баллистическими ракетами, в городе раздаются взрывы.
В ночь на 20 августа российская армия совершает массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия мощных взрывов, зафиксированы попадания и пожары.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки в Святошинском и Дарницком районах.
«В Святошинском районе попадание на территорию нежилой застройки. В Дарницком тоже пылают нежилые помещения», — сообщил городской голова.
Пізніше КМВА додала, що у Соломʼянському районі пошкоджено 5-ти поверховий житловий будинок. Інформація про потерпілих уточнюється.
Атака на столицу продолжается. По данным мониторинговых каналов, только в течение 15 минут Киев атаковали около 20 ракет.
Кличко предупредил, что в столицу продолжают лететь ракеты и призвал киевлян не покидать укрытий.
«Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!» - подчеркнул мэр.
Официальный Telegram-канал Кличко подтверждает сообщение о взрывах в столице и баллистической атаке.
Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.
Также позже мониторы сообщили, что в небо поднялись 4 Ту-95МС с аэродрома "Оленья".
РФ готовит массированную атаку на Украину — последние новости
Напомним, Россия готова нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Об опасности предупреждает американская разведка, а мониторинговые каналы сообщают о возможности атаки в ближайшие дни. В числе возможных целей называют Киев и западные регионы Украины.
Также мы писали, что российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в ближайшие дни, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.