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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Киев атакуют баллистикой: в столице раздались взрывы

РФ бьет по Киеву баллистику. В столице прозвучала серия взрывов

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги в ночь на 20 августа. Пока известно об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Атака РФ на Киев — что известно

Военные призвали жителей столицы и близлежащих населенных пунктов немедленно направляться к укрытиям и соблюдать меры безопасности.

«4 баллистические ракеты на Киев, Бровары», — предупредили в местных пабликах.

Впоследствии, в Воздушных силах сообщили о баллистических ракетах на Киев с востока, а еще ракетах через Черниговщину и Полтавщину в направлении столицы.

РФ готовит массированную атаку на Украину — последние новости

Напомним, Россия готова нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Об опасности предупреждает американская разведка, а мониторинговые каналы сообщают о возможности атаки в ближайшие дни. В числе возможных целей называют Киев и западные регионы Украины.

Также мы писали, что российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в ближайшие дни, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.

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