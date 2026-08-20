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- Киев
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Памятник Хмельницкому освобождают от металлической защиты: что происходит на Софийской площади
В Киеве демонтируют защитные конструкции вокруг памятника Богдану Хмельницкому.
На Софийской площади в Киеве коммунальные службы завершают демонтаж металлических конструкций, которые с самого начала полномасштабной войны защищали памятник Богдану Хмельницкому.
Об этом сообщает «Укринформ».
Защитный каркас был установлен после начала российского вторжения. Его задачей было уберечь исторический монумент от возможных повреждений в результате падения обломков ракет и дронов во время российских атак.
В настоящее время конструкции разбирают с помощью специальной техники. Параллельно специалисты приводят в порядок сам памятник: в частности, очищают его от растительности, успевшей разрастись за несколько лет под защитным покрытием.
После завершения работ памятник Богдану Хмельницкому должен снова оказаться на Софийской площади без металлического укрытия — в виде, к которому киевляне и гости столицы привыкли к началу полномасштабной войны.
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