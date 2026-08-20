Памятник Хмельницкому освобождают от металлической защиты: что происходит на Софийской площади

Памятник Богдану Хмельницкому / © Getty Images

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На Софийской площади в Киеве коммунальные службы завершают демонтаж металлических конструкций, которые с самого начала полномасштабной войны защищали памятник Богдану Хмельницкому.

Об этом сообщает «Укринформ».

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Защитный каркас был установлен после начала российского вторжения. Его задачей было уберечь исторический монумент от возможных повреждений в результате падения обломков ракет и дронов во время российских атак.

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Фото скрин видео: Георгий Рыженко, Укринформ. / © Укринформ

В настоящее время конструкции разбирают с помощью специальной техники. Параллельно специалисты приводят в порядок сам памятник: в частности, очищают его от растительности, успевшей разрастись за несколько лет под защитным покрытием.

После завершения работ памятник Богдану Хмельницкому должен снова оказаться на Софийской площади без металлического укрытия — в виде, к которому киевляне и гости столицы привыкли к началу полномасштабной войны.

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