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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Памятник Хмельницкому освобождают от металлической защиты: что происходит на Софийской площади

В Киеве демонтируют защитные конструкции вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Памятник Хмельницкому освобождают от металлической защиты: что происходит на Софийской площади

Памятник Богдану Хмельницкому / © Getty Images

На Софийской площади в Киеве коммунальные службы завершают демонтаж металлических конструкций, которые с самого начала полномасштабной войны защищали памятник Богдану Хмельницкому.

Об этом сообщает «Укринформ».

Защитный каркас был установлен после начала российского вторжения. Его задачей было уберечь исторический монумент от возможных повреждений в результате падения обломков ракет и дронов во время российских атак.

Фото скрин видео: Георгий Рыженко, Укринформ. / © Укринформ

Фото скрин видео: Георгий Рыженко, Укринформ. / © Укринформ

В настоящее время конструкции разбирают с помощью специальной техники. Параллельно специалисты приводят в порядок сам памятник: в частности, очищают его от растительности, успевшей разрастись за несколько лет под защитным покрытием.

После завершения работ памятник Богдану Хмельницкому должен снова оказаться на Софийской площади без металлического укрытия — в виде, к которому киевляне и гости столицы привыкли к началу полномасштабной войны.

Напомним, в КГГА отреагировали на возможные массовые увольнения медиков из-за проезда по 30 грн.

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