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ГСЧС показала первые фото последствий удара ракетного РФ по Киеву (фото, видео)
В Киеве после массированной атаки зафиксировали разрушения и масштабные пожары в трех районах. В ГСЧС показали первые фото с мест ударов.
В ночь на 20 августа Россия совершила массированную атаку на Киев . В результате удара погибли по меньшей мере четыре человека, еще 23 пострадали.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины , обнародовав первые фото последствий атаки.
Попадания, разрушения и пожары зафиксировали в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы.
В Святошинском районе произошло попадание на территории одного из промышленных объектов. Спасатели локализовали пожары в двух складских зданиях площадью 500 и 1000 квадратных метров. Еще по одному адресу загорелся склад на площади около 500 квадратных метров.
Там обнаружили погибшего человека. Еще один человек спасатели деблокируют из-под завалов.
В Соломенском районе в девятиэтажном жилом доме разрушены восьмой и девятый этажи. Пожар охватил уровень от седьмого до девятого этажа.
По другим адресам выбиты окна в жилых домах и в медицинском заведении. Горели автомобили, гаражи и магазин. Пожар в гаражах уже был ликвидирован.
Кроме того, в двух жилых домах и укрытии школы остаются заблокированные люди. В одном из медучреждений взрывной волной также выбило окна, загорелись подсобное помещение и автомобиль. Огонь уже потушили.
В Дарницком районе зафиксировано попадание на территории нежилого объекта. Загорелись складские помещения и авто на площади около 1000 квадратных метров.
Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.
На местах ударов продолжают работать подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
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