ГСЧС показала первые фото последствий удара ракетного РФ по Киеву (фото, видео)

Атака на Киев

Реклама

В ночь на 20 августа Россия совершила массированную атаку на Киев . В результате удара погибли по меньшей мере четыре человека, еще 23 пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины , обнародовав первые фото последствий атаки.

Реклама

Попадания, разрушения и пожары зафиксировали в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

Реклама

В Святошинском районе произошло попадание на территории одного из промышленных объектов. Спасатели локализовали пожары в двух складских зданиях площадью 500 и 1000 квадратных метров. Еще по одному адресу загорелся склад на площади около 500 квадратных метров.

Там обнаружили погибшего человека. Еще один человек спасатели деблокируют из-под завалов.

В Соломенском районе в девятиэтажном жилом доме разрушены восьмой и девятый этажи. Пожар охватил уровень от седьмого до девятого этажа.

По другим адресам выбиты окна в жилых домах и в медицинском заведении. Горели автомобили, гаражи и магазин. Пожар в гаражах уже был ликвидирован.

Реклама

Кроме того, в двух жилых домах и укрытии школы остаются заблокированные люди. В одном из медучреждений взрывной волной также выбило окна, загорелись подсобное помещение и автомобиль. Огонь уже потушили.

В Дарницком районе зафиксировано попадание на территории нежилого объекта. Загорелись складские помещения и авто на площади около 1000 квадратных метров.

Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.

На местах ударов продолжают работать подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Реклама

Напомним, что Россия подняла в воздух Ту-95МС и Ту-160 : мониторы предупреждают о возможных пусках ракет

Новости партнеров

Новости партнеров