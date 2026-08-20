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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве после атаки часть двух районов осталась без света: выросло количество жертв коварной российской атаки

После российской атаки часть Святошинского и Соломенского районов Киева осталась без света. В то же время в столице возросло количество раненых, также сообщается о погибших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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В столице после российской атаки часть Святошинского и Соломенского районов осталась без электроэнергии. В то же время возросло количество пострадавших и погибших.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация .

По словам Кличко, часть Святошинского и Соломенского районов столицы без света . Энергетики выясняют причину обесточивания.

В КМВА сообщили, что по состоянию на 01:40 количество раненых в результате вражеской атаки возросло до 12 человек .

Также стало известно о гибели двух женщин.

Информация о последствиях атаки уточняется. Экстренные и коммунальные службы работают на местах.

Напомним, что Россия подняла в воздух Ту-95МС и Ту-160 : мониторы предупреждают о возможных пусках ракет

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