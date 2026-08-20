- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 420
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве после атаки часть двух районов осталась без света: выросло количество жертв коварной российской атаки
После российской атаки часть Святошинского и Соломенского районов Киева осталась без света. В то же время в столице возросло количество раненых, также сообщается о погибших.
В столице после российской атаки часть Святошинского и Соломенского районов осталась без электроэнергии. В то же время возросло количество пострадавших и погибших.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация .
По словам Кличко, часть Святошинского и Соломенского районов столицы без света . Энергетики выясняют причину обесточивания.
В КМВА сообщили, что по состоянию на 01:40 количество раненых в результате вражеской атаки возросло до 12 человек .
Также стало известно о гибели двух женщин.
Информация о последствиях атаки уточняется. Экстренные и коммунальные службы работают на местах.
Напомним, что Россия подняла в воздух Ту-95МС и Ту-160 : мониторы предупреждают о возможных пусках ракет