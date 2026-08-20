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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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427
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У Києві після атаки частина двох районів залишилася без світла: зросла кількість жертв підступної російської атаки

Після російської атаки частина Святошинського та Солом’янського районів Києва залишилася без світла. Водночас у столиці зросла кількість поранених, також повідомляється про загиблих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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У столиці після російської атаки частина Святошинського та Солом’янського районів залишилася без електроенергії. Водночас зросла кількість постраждалих і загиблих.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

За словами Кличка, частина Святошинського та Солом’янського районів столиці наразі без світла. Енергетики з’ясовують причину знеструмлення.

У КМВА повідомили, що станом на 01:40 кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб.

Також стало відомо про загибель двох жінок.

Інформація про наслідки атаки уточнюється. Екстрені та комунальні служби працюють на місцях.

Нагадаємо, що Росія підняла у повітря Ту-95МС і Ту-160: монітори попереджають про можливі пуски ракет

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