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У Києві після атаки частина двох районів залишилася без світла: зросла кількість жертв підступної російської атаки
Після російської атаки частина Святошинського та Солом’янського районів Києва залишилася без світла. Водночас у столиці зросла кількість поранених, також повідомляється про загиблих.
У столиці після російської атаки частина Святошинського та Солом’янського районів залишилася без електроенергії. Водночас зросла кількість постраждалих і загиблих.
Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.
За словами Кличка, частина Святошинського та Солом’янського районів столиці наразі без світла. Енергетики з’ясовують причину знеструмлення.
У КМВА повідомили, що станом на 01:40 кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб.
Також стало відомо про загибель двох жінок.
Інформація про наслідки атаки уточнюється. Екстрені та комунальні служби працюють на місцях.
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