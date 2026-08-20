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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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333
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2 хв

ДСНС показала перші фото наслідків удару ракетного РФ по Києву (фото, відео)

У Києві після масованої російської атаки зафіксували руйнування та масштабні пожежі у трьох районах. У ДСНС показали перші фото з місць ударів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

У ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ. Унаслідок удару загинули щонайменше чотири людини, ще 23 постраждали.

Про це повідомили у ДСНС України, оприлюднивши перші фото наслідків атаки.

Влучання, руйнування та пожежі зафіксували у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці.

ДСНС показала перші фото наслідків удару ракетного РФ по Києву (7 фото)

Атака на Київ 20 серпня_1 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 20 серпня_5 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 20 серпня_6 / © ДСНС

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Атака на Київ 20 серпня_7 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 20 серпня_4 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 20 серпня_2 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 20 серпня_3 / © ДСНС

© ДСНС

У Святошинському районі сталося влучання на території одного з промислових об’єктів. Рятувальники локалізували пожежі у двох складських будівлях площею 500 та 1000 квадратних метрів. Ще за однією адресою загорівся склад на площі близько 500 квадратних метрів.

Там виявили загиблу людину. Ще одну особу рятувальники деблокують з-під завалів.

У Солом’янському районі в дев’ятиповерховому житловому будинку зруйновані восьмий та дев’ятий поверхи. Пожежа охопила рівень від сьомого до дев’ятого поверху.

© ДСНС

За іншими адресами вибито вікна у житлових будинках та медичному закладі. Горіли автомобілі, гаражі та магазин. Пожежу в гаражах уже ліквідували.

Крім того, у двох житлових будинках та в укритті школи залишаються заблоковані люди. В одному з медзакладів вибуховою хвилею також повибивало вікна, загорілися підсобне приміщення та автомобіль. Вогонь уже загасили.

У Дарницькому районі зафіксовано влучання на території нежитлового об’єкта. Загорілися складські приміщення та автомобілі на площі близько 1000 квадратних метрів.

Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

На місцях ударів продовжують працювати підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що Росія підняла у повітря Ту-95МС і Ту-160: монітори попереджають про можливі пуски ракет

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