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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
846
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1 хв

Потужна пожежа спалахнула на Київщині після масованої атаки РФ: що відомо

Під час масованої атаки РФ на Київ та область на Київщині спалахнула сильна пожежа. Моніторингові канали повідомляють про застосування росіянами крилатих ракет Х-101.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа на Київщині

Пожежа на Київщині / © Труха

У Київській області вранці 20 серпня після масованої російської атаки спалахнула дуже сильна пожежа.

Про це повідомляють місцеві та моніторингові канали.

За їхніми даними, під ударом російських крилатих ракет Х-101 перебували Київ, Бориспіль та Бровари. У Мережі з'являються кадри великої пожежі на Київщині після обстрілу.

Водночас наразі офіційно не уточнюється, який саме об'єкт горить та чи є потерпілі внаслідок цієї пожежі.

Цієї ночі Росія здійснила масовану атаку на столицю. У Києві зафіксовано влучання, руйнування та пожежі у кількох районах, зокрема пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню. Відомо про загиблих і поранених.

Інформація щодо наслідків атаки на Київщині уточнюється.

Нагадаємо, що раніше ДСНС показала перші фото наслідків удару ракетного РФ по Києву

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