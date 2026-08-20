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- Київ
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Потужна пожежа спалахнула на Київщині після масованої атаки РФ: що відомо
Під час масованої атаки РФ на Київ та область на Київщині спалахнула сильна пожежа. Моніторингові канали повідомляють про застосування росіянами крилатих ракет Х-101.
У Київській області вранці 20 серпня після масованої російської атаки спалахнула дуже сильна пожежа.
Про це повідомляють місцеві та моніторингові канали.
За їхніми даними, під ударом російських крилатих ракет Х-101 перебували Київ, Бориспіль та Бровари. У Мережі з'являються кадри великої пожежі на Київщині після обстрілу.
Водночас наразі офіційно не уточнюється, який саме об'єкт горить та чи є потерпілі внаслідок цієї пожежі.
Цієї ночі Росія здійснила масовану атаку на столицю. У Києві зафіксовано влучання, руйнування та пожежі у кількох районах, зокрема пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню. Відомо про загиблих і поранених.
Інформація щодо наслідків атаки на Київщині уточнюється.
Нагадаємо, що раніше ДСНС показала перші фото наслідків удару ракетного РФ по Києву