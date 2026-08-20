Атака на Киевскую область 20 августа

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В ночь на 20 августа россияне совершили массированную комбинированную атаку на Украину, направив основной удар на Киевскую область. Воздушное нападение продолжалось с 18:00 19 августа.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

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Атака на Киевскую область 20 августа: сбито 186 целей врага

В целом, силы ПВО — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы — смогли сбить или подавить 186 воздушных целей врага в северных, южных, восточных и центральных областях.

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Россияне атаковали Киевскую область баллистикой — ракетами «Оникс», «Циркон», «Искандер-М» и «С-400» из Курской, Ростовской и Брянской областей РФ.

Из воздушного пространства Вологодской, Курской и Белгородской областей захватчики выпустили 36 крылатых и авиационных ракет «Х-101», «Искандер-К» и «Х-59», из акватории Новороссийска — 8 крылатых ракет «Калибр», а также применили 2 баражирующих боеприпаса «Бандероль».

Параллельно РФ запустила 168 ударных дронов типа Shahed, почти половина из которых были реактивными, а также дроны «Гербера» и имитаторы «Пародия». Запуски дронов фиксировали из Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Силам ПВО по состоянию на 09:30 удалось обезвредить:

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31 крылатую ракету Х-101/«Искандер-К»/Х-59;

8 крылатых ракет «Калибр»;

2 баражирующих боеприпаса «Бандероль»;

145 вражеских БпЛА типов Shahed, «Гербера» и других моделей.

В результате обстрела зафиксированы попадания на 28 локациях, еще в 2 местах упали обломки сбитых целей.

Опасность продолжается, поскольку в воздухе все еще находятся несколько российских беспилотников. Оставайтесь в укрытиях.

Атака на Киев и область 20 августа: главное

Напомним, в Киеве в результате массированной ночной атаки россиян 20 августа с применением баллистических и крылатых ракет и беспилотников погибли по меньшей мере 12 человек, еще 33 пострадали. Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко. Раздавались многочисленные взрывы. В Киеве и Киевской области вспыхнули пожары.

В Соломенском районе произошло разрушение и возгорание верхних этажей 9-этажного жилого дома, а также выбиты окна в четырех соседних зданиях. Кроме этого, обломки повлекли за собой пожар на последних этажах 4-этажного здания, повреждены школа, гаражи и помещение детской больницы, где выбиты окна и горели автомобили.

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В Дарницком и Святошинском районах зафиксированы повреждения и разрушения нежилой застройки и складских помещений. Все пожары ликвидированы, а на местах событий продолжается устранение последствий удара.

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