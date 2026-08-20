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«Ониксы», «Цирконы», «Искандеры» и не только: РФ запустила по Украине целый арсенал баллистики — что удалось сбить
Россия ночью 20 августа совершила массированную комбинированную атаку на Украину, сосредоточив основной удар на Киевской области. Силы ПВО обезвредили 186 воздушных целей, однако зафиксированы попадания на 28 локациях.
В ночь на 20 августа россияне совершили массированную комбинированную атаку на Украину, направив основной удар на Киевскую область. Воздушное нападение продолжалось с 18:00 19 августа.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Атака на Киевскую область 20 августа: сбито 186 целей врага
В целом, силы ПВО — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы — смогли сбить или подавить 186 воздушных целей врага в северных, южных, восточных и центральных областях.
Россияне атаковали Киевскую область баллистикой — ракетами «Оникс», «Циркон», «Искандер-М» и «С-400» из Курской, Ростовской и Брянской областей РФ.
Из воздушного пространства Вологодской, Курской и Белгородской областей захватчики выпустили 36 крылатых и авиационных ракет «Х-101», «Искандер-К» и «Х-59», из акватории Новороссийска — 8 крылатых ракет «Калибр», а также применили 2 баражирующих боеприпаса «Бандероль».
Параллельно РФ запустила 168 ударных дронов типа Shahed, почти половина из которых были реактивными, а также дроны «Гербера» и имитаторы «Пародия». Запуски дронов фиксировали из Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Силам ПВО по состоянию на 09:30 удалось обезвредить:
31 крылатую ракету Х-101/«Искандер-К»/Х-59;
8 крылатых ракет «Калибр»;
2 баражирующих боеприпаса «Бандероль»;
145 вражеских БпЛА типов Shahed, «Гербера» и других моделей.
В результате обстрела зафиксированы попадания на 28 локациях, еще в 2 местах упали обломки сбитых целей.
Опасность продолжается, поскольку в воздухе все еще находятся несколько российских беспилотников. Оставайтесь в укрытиях.
Атака на Киев и область 20 августа: главное
Напомним, в Киеве в результате массированной ночной атаки россиян 20 августа с применением баллистических и крылатых ракет и беспилотников погибли по меньшей мере 12 человек, еще 33 пострадали. Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко. Раздавались многочисленные взрывы. В Киеве и Киевской области вспыхнули пожары.
В Соломенском районе произошло разрушение и возгорание верхних этажей 9-этажного жилого дома, а также выбиты окна в четырех соседних зданиях. Кроме этого, обломки повлекли за собой пожар на последних этажах 4-этажного здания, повреждены школа, гаражи и помещение детской больницы, где выбиты окна и горели автомобили.
В Дарницком и Святошинском районах зафиксированы повреждения и разрушения нежилой застройки и складских помещений. Все пожары ликвидированы, а на местах событий продолжается устранение последствий удара.