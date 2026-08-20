«Я пережил то, что украинцы»: европейский министр провел ночь в укрытии Киева — он шокирован атакой РФ

Укрытие / © Facebook / Александр Ткаченко

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Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас во время своего визита в Киев застал массированную атаку РФ и был вынужден ночевать всю ночь в укрытии.

Об этом он сказал в программе «Утренние звуки» на LRT RADIO в четверг.

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По его словам, из-за мощной атаки российских военных он и его делегация скрывались от ракет и дронов в укрытиях.

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«Мне пришлось пережить то, что очень часто переживает значительная часть украинского народа. Сейчас мы следим за ситуацией. Больше нет никаких признаков баллистических ракет. Возможно, все еще есть риск от беспилотников. Надеемся, что все подходит к концу», — рассказал он.

Добавим, что Савицкас прибыл в Киев накануне 19 августа. Его визит намечен на два дня. Он намерен подписать соглашения об обмене опытом в сфере защиты энергетической инфраструктуры.

Смертельная атака РФ по Киеву — последние новости

Напомним, Россия ночью 20 августа атаковала Киев ракетами и дронами. Три района пострадали. Наибольшие разрушения и жертвы зафиксированы в Соломенском районе. Там в 9-этажке разрушены последние два этажа.

Владимир Зеленский после смертельной атаки по Киеву обратился к партнерам. Он призвал Запад срочно предоставить Украине антибаллистику.

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