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- Киев
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"За что ему такая судьба": в Киеве бабушка рыдала над телом внука, которого убила атака РФ
Спасатели достали из-под завалов тело погибшего 29-летнего мужчины, которого под домом ждала бабушка.
Российская ночная атака повредила многоэтажку в Киеве и унесла жизнь 29-летнего парня. На месте трагедии произошла отчаянная сцена с его бабушкой, которая незадолго до этого общалась с внуком.
Об этом сообщили «Новини.Live» и «Апостроф Київ Новини».
После российского удара по столице спасатели достали из-под завалов поврежденной многоэтажки тело 29-летнего мужчины. У места трагедии его ждала бабушка.
Когда женщина увидела погибшего внука, она не смогла сдержать эмоций — начала плакать и кричать от горя.
«За что ему такая судьба», — кричала женщина.
До трагедии бабушка успела пообщаться с внуком.
Местные жители рассказали, что мужчина находился на кровати, когда в результате удара обрушились конструкции дома и накрыли его. По предварительным данным, он погиб от удушения.
«Мы вышли в подъезд и сидели в подъезде, поэтому никто не пострадал. С девятого по седьмой этаж был пожар. Парень погиб. Окна, двери — все сломано. Мы ждем, чтобы зайти хотя бы вещи забрать», — рассказала одна из жительниц поврежденного дома.
Атака на Киев 20 августа — какие последствия
Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего повреждения получили жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, склады в Дарницком, Святошинском и Соломенском районах. Больше всего пострадал Соломенский район, где в 9-этажке разрушены два верхних этажа и были заблокированы люди.
По последним данным, в результате атаки на Киев погибли 12 человек, более 30 пострадали. Продолжается ликвидация последствий и разбор завалов. В связи с трагедией 21 августа в столице объявлен день траура.