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Смертельная ракетная атака России на Киев и Киевщину: главные новости ночи 20 августа 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 августа 2026 года:
В Киеве во время атаки повреждена детская больница: горят автомобили, выбило окна Читать далее –>
В Киеве разрушены верхние этажи девятиэтажки в результате ракетной атаки РФ Читать далее –>
В Киеве после атаки часть двух районов осталась без света: увеличилось количество жертв коварной российской атаки Читать далее –>
Массированный ракетный удар по Киеву: количество погибших и раненых быстро растет, что известно в настоящее время Читать далее –>
ГСЧС показала первые фото последствий удара ракетного РФ по Киеву (фото, видео) Читать дальше –>