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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
8015
Время на прочтение
1 мин

Смертельная ракетная атака России на Киев и Киевщину: главные новости ночи 20 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 августа 2026 года:

  • В Киеве во время атаки повреждена детская больница: горят автомобили, выбило окна Читать далее –>

  • В Киеве разрушены верхние этажи девятиэтажки в результате ракетной атаки РФ Читать далее –>

  • В Киеве после атаки часть двух районов осталась без света: увеличилось количество жертв коварной российской атаки Читать далее –>

  • Массированный ракетный удар по Киеву: количество погибших и раненых быстро растет, что известно в настоящее время Читать далее –>

  • ГСЧС показала первые фото последствий удара ракетного РФ по Киеву (фото, видео) Читать дальше –>

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