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- Київ
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Смертельна ракетна атака Росії на Київ та Київщину: головні новини ночі 20 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 серпня 2026 року:
У Києві під час атаки пошкоджено дитячу лікарню: горять автівки, вибило вікна Читати далі –>
У Києві зруйновані верхні поверхи дев’ятиповерхівки унаслідок ракетної атаки РФ Читати далі –>
У Києві після атаки частина двох районів залишилася без світла: зросла кількість жертв підступної російської атаки Читати далі –>
Масований ракетний удар по Києву: кількість загиблих та пораненних швидко зростає, що відомо на цю годину Читати далі –>
ДСНС показала перші фото наслідків удару ракетного РФ по Києву (фото, відео) Читати далі –>