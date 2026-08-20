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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
7484
Час на прочитання
1 хв

Смертельна ракетна атака Росії на Київ та Київщину: головні новини ночі 20 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 серпня 2026 року:

  • У Києві під час атаки пошкоджено дитячу лікарню: горять автівки, вибило вікна Читати далі –>

  • У Києві зруйновані верхні поверхи дев’ятиповерхівки унаслідок ракетної атаки РФ Читати далі –>

  • У Києві після атаки частина двох районів залишилася без світла: зросла кількість жертв підступної російської атаки Читати далі –>

  • Масований ракетний удар по Києву: кількість загиблих та пораненних швидко зростає, що відомо на цю годину Читати далі –>

  • ДСНС показала перші фото наслідків удару ракетного РФ по Києву (фото, відео) Читати далі –>

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