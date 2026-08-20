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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
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2 хв

"За що йому така доля": у Києві бабуся ридала над тілом онука, якого вбила атака РФ

Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого 29-річного чоловіка, на якого під будинком чекала бабуся.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Жінка, яка втратила онука під час атаки на Київ 20 серпня

Жінка, яка втратила онука під час атаки на Київ 20 серпня / © Новини.LIVE

Російська нічна атака пошкодила багатоповерхівку у Києві та забрала життя 29-річного хлопця. На місці трагедії сталася розпачлива сцена з його бабусею, яка незадовго до цього спілкувалася з онуком.

Про це повідомили «Новини.Live» та «Апостроф Київ Новини».

Після російського удару по столиці рятувальники дістали з-під завалів пошкодженої багатоповерхівки тіло 29-річного чоловіка. Біля місця трагедії на нього чекала бабуся.

Коли жінка побачила загиблого онука, вона не змогла стримати емоцій — почала плакати й кричати від горя.

«За що йому така доля», — кричала жінка.

До трагедії бабуся встигла поспілкуватися з онуком.

Місцеві жителі розповіли, що чоловік перебував на ліжку, коли внаслідок удару обвалилися конструкції будинку та накрили його. За попередніми даними, він загинув від удушення.

«Ми вийшли в під’їзд і сиділи в під’їзді, тому ніхто не постраждав. З дев’ятого по сьомий поверх була пожежа. Хлопець загинув. Вікна, двері — все поламано. Ми чекаємо, щоб зайти хоча б речі забрати», — розповіла одна з мешканок пошкодженого будинку.

Атака на Київ 20 серпня — які наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки, медичні та освітні заклади, склади у Дарницькому, Святошинському та Солом’янському районах. Найбільше постраждав Солом’янський район, де у 9-поверхівці зруйновано два верхні поверхи та було заблоковано людей.

За останніми даними, внаслідок атаки на Київ загинуло 12 людей, понад 30 постраждали. Триває ліквідація наслідків і розбирання завалів. У зв’язку з трагедією 21 серпня у столиці оголошено днем жалоби.

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