Людей заблокировало в укрытии, ракета снесла два этажа многоэтажки: что происходит в Киеве после атаки РФ (фото)

Атака на Киев / © Управление ГСЧС Киева

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Россия с ночи атакует Киев. Ряд районов столицы пострадал. Есть погибшие и много раненых. В частности, в Соломенском районе Киева в 9-этажке разрушены последние два этажа.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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Пожары и разрушенные подъезды — последствия атаки

По данным МВД, последствия российской атаки зафиксированы:

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Святошинский район: попадание на территорию промышленного объекта. Пожары в складских постройках локализованы.

Соломенский район: в 9-этажке разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на 7-9 этажах. Также зафиксированы повреждения жилых домов, медучреждения, автомобилей, гаражей и магазина. Пожары ликвидированы. В двух жилых домах и укрытии школы заблокированы люди.

Дарницкий район: попадание на территорию нежилого объекта. Горели складские помещения и автомобили. Спасатели спасли человека и передали его медикам.

По данным МВД, по состоянию на 7 утра 20 августа в Киеве известно о четверых погибших, еще 23 — пострадали. Число жертв растет.

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, Россия атакует массированно Киев. Обстрел длится 7 часов. Ночью в столице раздалась серия мощных взрывов, зафиксированы попадания и пожары. По данным властей, столицу атакуют баллистическими ракетами.

Во время атаки россияне повредили инфраструктуру ряда пригородных и региональных поездов в направлении Киева, поэтому они будут курсировать по измененным маршрутам, а некоторые рейсы отменены.

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