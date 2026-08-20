ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2483
Время на прочтение
1 мин

Людей заблокировало в укрытии, ракета снесла два этажа многоэтажки: что происходит в Киеве после атаки РФ (фото)

По данным МВД, по состоянию на 7 утра 20 августа в Киеве известно о четверых погибших, еще 23 — пострадали. Число жертв растет. Российская атака продолжается.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака на Киев

Атака на Киев / © Управление ГСЧС Киева

Россия с ночи атакует Киев. Ряд районов столицы пострадал. Есть погибшие и много раненых. В частности, в Соломенском районе Киева в 9-этажке разрушены последние два этажа.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Пожары и разрушенные подъезды — последствия атаки

По данным МВД, последствия российской атаки зафиксированы:

  • Святошинский район: попадание на территорию промышленного объекта. Пожары в складских постройках локализованы.

  • Соломенский район: в 9-этажке разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на 7-9 этажах. Также зафиксированы повреждения жилых домов, медучреждения, автомобилей, гаражей и магазина. Пожары ликвидированы. В двух жилых домах и укрытии школы заблокированы люди.

  • Дарницкий район: попадание на территорию нежилого объекта. Горели складские помещения и автомобили. Спасатели спасли человека и передали его медикам.

По данным МВД, по состоянию на 7 утра 20 августа в Киеве известно о четверых погибших, еще 23 — пострадали. Число жертв растет.

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, Россия атакует массированно Киев. Обстрел длится 7 часов. Ночью в столице раздалась серия мощных взрывов, зафиксированы попадания и пожары. По данным властей, столицу атакуют баллистическими ракетами.

Во время атаки россияне повредили инфраструктуру ряда пригородных и региональных поездов в направлении Киева, поэтому они будут курсировать по измененным маршрутам, а некоторые рейсы отменены.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie