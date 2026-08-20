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Людей заблокировало в укрытии, ракета снесла два этажа многоэтажки: что происходит в Киеве после атаки РФ (фото)
По данным МВД, по состоянию на 7 утра 20 августа в Киеве известно о четверых погибших, еще 23 — пострадали. Число жертв растет. Российская атака продолжается.
Россия с ночи атакует Киев. Ряд районов столицы пострадал. Есть погибшие и много раненых. В частности, в Соломенском районе Киева в 9-этажке разрушены последние два этажа.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Пожары и разрушенные подъезды — последствия атаки
По данным МВД, последствия российской атаки зафиксированы:
Святошинский район: попадание на территорию промышленного объекта. Пожары в складских постройках локализованы.
Соломенский район: в 9-этажке разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на 7-9 этажах. Также зафиксированы повреждения жилых домов, медучреждения, автомобилей, гаражей и магазина. Пожары ликвидированы. В двух жилых домах и укрытии школы заблокированы люди.
Дарницкий район: попадание на территорию нежилого объекта. Горели складские помещения и автомобили. Спасатели спасли человека и передали его медикам.
По данным МВД, по состоянию на 7 утра 20 августа в Киеве известно о четверых погибших, еще 23 — пострадали. Число жертв растет.
Атака РФ на Киев — последние новости
Напомним, Россия атакует массированно Киев. Обстрел длится 7 часов. Ночью в столице раздалась серия мощных взрывов, зафиксированы попадания и пожары. По данным властей, столицу атакуют баллистическими ракетами.
Во время атаки россияне повредили инфраструктуру ряда пригородных и региональных поездов в направлении Киева, поэтому они будут курсировать по измененным маршрутам, а некоторые рейсы отменены.