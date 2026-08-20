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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2483
Час на прочитання
1 хв

Людей заблокувало в укритті, ракета знесла два поверхи багатоповерхівки: що відбувається у Києві після атаки РФ (фото)

За даними МВС, станом на 7 ранку 20 серпня у Києві відомо про четверо загиблих, ще 23 — постраждали. Кількість жертв зростає. Російська атака триває.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Київ

Атака на Київ / © Управління ДСНС Києва

Росія від ночі атакує Київ. Низка районів столиці постраждала. Є загиблі та багато поранених. Зокрема, у Солом’янському районі Києва у 9-поверхівці зруйновані останні два поверхи.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Пожежі та зруйновані під’їзди — наслідки атаки

За даними МВС, наслідки російської атаки зафіксовані:

  • Святошинський район: влучання на території промислового об’єкта. Пожежі у складських будівлях локалізовані.

  • Солом’янський район: у 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на 7–9 поверхах. Також зафіксовані пошкодження житлових будинків, медзакладу, автомобілів, гаражів і магазину. Пожежі ліквідовані. У двох житлових будинках та укритті школи заблоковані люди.

  • Дарницький район: влучання на території нежитлового об’єкта. Горіли складські приміщення та автомобілі. Рятувальники врятували людину та передали її медикам.

За даними МВС, станом на 7 ранку 20 серпня у Києві відомо про четверо загиблих, ще 23 — постраждали. Кількість жертв зростає.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, Росія атакує масовано Київ. Обстріл триває 7-му годину. Вночі у столиці пролунала серія потужних вибухів, зафіксовано влучання та пожежі. За даними влади, столицю атакують балістичними ракетами.

Під час атаки росіяни пошкодили інфраструктуру низки приміських і регіональних поїздів у напрямку Києва, тому вони курсуватимуть за зміненими маршрутами, а деякі рейси скасовані.

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