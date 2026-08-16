Россия уничтожила легендарный книжный рынок на Почайной в Киеве: фото

Последствия российской атаки на книжный рынок на Почайной / © из соцсетей

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В результате действий российских кафиров в Киеве был уничтожен культовый книжный рынок на Почайной — один из самых известных символов культурной и интеллектуальной жизни столицы.

На очередной акт варварства РФ остро отреагировал украинский деятель, бывший советник главы СБУ Юрий Тандит в Facebook. Он эмоционально обратился к гражданам страны-агрессорки, поставив под сомнение самую сущность и ценность так называемого «русского мира».

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«Пусть мне какой-нибудь идейный россиянин объяснит — „в чем смысл жизни“?! В чем „радость“ от вашего „русского мира“?! В миллионах разрушенных судеб, в сотнях тысяч искалеченных душ, в десятках тысяч смертей? Одержимый дьяволом тиран — шпутин! И миллионы трусливых слуг — это сегодняшняя россия! …Вы, россияне, сами себя уничтожите!» — подчеркнул Юрий Тандит.

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Уничтожение легендарного рынка, объединявшего в течение десятилетий поколения читателей, коллекционеров и букинистов, стало еще одним свидетельством того, что целью российской агрессии является уничтожение украинской культуры и цивилизованной жизни.

Последствия российской атаки на книжный рынок на Почайной / © из соцсетей

Последствия российской атаки на книжный рынок на Почайной / © из соцсетей

Последствия российской атаки на книжный рынок на Почайной / © из соцсетей

Последствия российской атаки на книжный рынок на Почайной / © из соцсетей

Атака на Киев 16 августа: количество пострадавших увеличилось

До трех человек увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киеве.

Спасатели ликвидировали все пожары, вызванные российской атакой.

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«Сегодня на ночь 16 августа российские войска снова ударили по столице. В результате вражеского обстрела произошли пожары и разрушения на 4 локациях в Оболонском и Голосеевском районах города. Сейчас идет разборка и проливка конструкций», — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в ночь на 16 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву, Кременчугу и Кривому Рогу. Силы обороны сбили 85 дронов и три ракеты Х-59/69, однако зафиксировано попадание на 13 локациях — боевая работа продолжается.

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