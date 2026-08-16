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В Киеве раздаются мощные взрывы: что известно
Воздушные силы предупредили о ракетах и вражеских дронах, летящих на столицу.
В Киеве в воскресенье, 16 августа, в 9:50 раздаются мощные взрывы. До этого в столице объявляли воздушную тревогу.
Воздушные силы в Telegram предупредили о ракетах и вражеских беспилотниках, летящих на столицу.
«Ракета на Киев! Реактивные БпЛА курсом на Киев/Бровары с востока и севера. Еще реактивный БПЛА курсом на Бровары. Новые группы БпЛА из Черного моря к югу Одесщины (Вилково)», — говорится в сообщении ВС.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
К слову, в Киеве это уже четвертая воздушная тревога за сутки.
Ранее мы сообщали о том, что Россия нанесла массированный удар по Киеву, Кременчугу и Кривому Рогу. Силы обороны сбили 85 дронов и три ракеты Х-59/69, однако зафиксировано попадание на 13 локациях — боевая работа продолжается.