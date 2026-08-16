В Киеве раздаются мощные взрывы: что известно

ПВО / © Associated Press

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В Киеве в воскресенье, 16 августа, в 9:50 раздаются мощные взрывы. До этого в столице объявляли воздушную тревогу.

Воздушные силы в Telegram предупредили о ракетах и вражеских беспилотниках, летящих на столицу.

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«Ракета на Киев! Реактивные БпЛА курсом на Киев/Бровары с востока и севера. Еще реактивный БПЛА курсом на Бровары. Новые группы БпЛА из Черного моря к югу Одесщины (Вилково)», — говорится в сообщении ВС.

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Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Воздушные тревоги в Киеве с утра 16 августа

К слову, в Киеве это уже четвертая воздушная тревога за сутки.

Ранее мы сообщали о том, что Россия нанесла массированный удар по Киеву, Кременчугу и Кривому Рогу. Силы обороны сбили 85 дронов и три ракеты Х-59/69, однако зафиксировано попадание на 13 локациях — боевая работа продолжается.

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