Квартиры продавали дважды: в Киеве раскрыли аферу на сумму свыше 175 млн грн

Мошенничество с недвижимостью в Киеве

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В Киеве правоохранители раскрыли масштабную схему мошенничества с недвижимостью в новостройке Печерского района. По данным следствия, участники схемы повторно продавали квартиры, которые уже принадлежали инвесторам или государственному банку. Общая сумма установленного ущерба превысила 175 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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По словам Кравченко, следствие считает организатором этой схемы бывшего депутата Днепровского городского совета, который приобрел корпоративные права на группу компаний с недостроенными объектами в центре столицы, в частности на жилой комплекс на Печерске.

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На момент установления контроля над компаниями большинство квартир в доме уже было продано инвесторам, а имущественные права на ещё 50 квартир, согласно решению суда, принадлежали одному из государственных банков Украины. Несмотря на это, фигуранты, по версии следствия, фактически распоряжались всей недвижимостью.

50 квартир государственного банка были проданы

Для повторной продажи квартир, принадлежавших банку, фигуранты, как утверждает прокуратура, изменяли технические характеристики объектов и использовали поддельные документы. В результате 50 квартир были отчуждены в пользу третьих лиц, а убытки государственного банка превысили 164 млн грн.

«Одни и те же квартиры продавали дважды. Изменяли технические характеристики помещений, использовали поддельные документы и переоформляли права собственности на новых покупателей», — заявил Кравченко.

Еще восемь квартир были повторно проданы по аналогичной схеме. Имущественные права на них уже принадлежали физическим лицам, которые оплатили жилье, однако впоследствии те же самые квадратные метры были оформлены на других покупателей.

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Здание изменило даже количество этажей

По данным следствия, злоумышленники также пытались затруднить установление прав законных владельцев. В частности, был изменен юридический адрес жилого комплекса.

Кроме того, спроектированный 27-этажный дом после достройки стал 32-этажным, что, по версии правоохранителей, также могло использоваться для манипуляций с недвижимостью и документами.

Незаконно полученные средства, как утверждает прокуратура, обналичивали, переводили через подконтрольные предприятия и вкладывали в приобретение имущества и другие строительные проекты.

Подозрения были предъявлены девяти лицам

В рамках уголовного дела о подозрении было сообщено девяти лицам — организатору и восьми его возможным сообщникам.

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Им инкриминируются мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, а также использование поддельных документов. Вопрос об избрании мер пресечения в настоящее время решается.

В то же время следствие не исключает, что установленная сумма ущерба может быть не окончательной.

«Проверяем информацию о других возможных случаях двойной продажи, устанавливаем точное число пострадавших и отслеживаем движение незаконно полученных средств», — сообщил Кравченко.

По его словам, прокуратура должна установить все обстоятельства дела, вернуть недвижимость законным владельцам и привлечь к ответственности всех причастных к этой схеме.

Напомним, ранее киберполицейские разоблачили 55-летнего жителя Киевской области, которого подозревают в крупном мошенничестве с банковскими картами иностранцев.

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